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Приятная компания: как кормить питомца в поездке, чтобы отдых удался — 4 совета ветеринара

Приятная компания: как кормить питомца в поездке, чтобы отдых удался — 4 совета ветеринара

Многие хотели бы путешествовать со своей собакой или кошкой — все-таки полноценный член семьи. Правда, такой совместный отдых может создать дополнительные проблемы как для хозяев, так и для самого питомца.

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