Поза царская, тон командный и угрозы: таким мужа Королевой еще никто не видел

Сергей Глушко показал себя с неожиданной стороны. Муж Наташи Королевой Сергей Глушко соцсетиМуж Наташи Королевой прославился, выступая в стриптиз-клубе под псевдонимом Тарзан, однако в последние годы он отошел от этого занятия и переключился на другие, более благопристойные.
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