Поза царская, тон командный и угрозы: таким мужа Королевой еще никто не видел

Сергей Глушко показал себя с неожиданной стороны. Муж Наташи Королевой Сергей Глушко соцсетиМуж Наташи Королевой прославился, выступая в стриптиз-клубе под псевдонимом Тарзан, однако в последние годы он отошел от этого занятия и переключился на другие, более благопристойные.