Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий

Народного артиста России, певца Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) и певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить государственных наград и званий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Большого Московского государственного цирка, народного артиста РФ Эдгарда Запашного.
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