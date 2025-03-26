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Мода и Шоу-бизнес

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Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий

Запашный: Макаревича и Вайкуле нужно лишить госнаград и званий

Народного артиста России, певца Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) и певицу, обладательницу ордена Дружбы Лайму Вайкуле нужно лишить государственных наград и званий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Большого Московского государственного цирка, народного артиста РФ Эдгарда Запашного.

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