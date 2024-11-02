Малышева: недостаток образования и проблемы со слухом могут привести к деменции

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, вместе с соведущими иммунологом Андреем Продеусом и кардиологом Германом Гандельманом, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали основные факторы, которые способствуют развитию деменции.