НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    У меня всегда возникал вопрос - отрёкся или "отрекли"? Уж очень похоже на майданные технологии.107 лет назад Ник...
  • Вячеслав Хатанзеев
    Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» называли его «помидорный» сок 😄Сок томата
  • Георгий Мокрушин
    Горбсуд.РФ - поддержал иск!34 года назад был...
34 года назад был учреждён пост президента СССР

34 года назад был учреждён пост президента СССР. 14 марта 1990 года председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачёв подписал закон «Об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР» Был не только учреждён пост президента ССР, в Конституцию страны внесено историческое изменение: упразднялась 6-я статья о руководящей и направляющей роли КПСС и вводилась многопартийность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Мокрушин
Горбсуд.РФ - поддержал иск!
Отменим незаконные решения по развалу отечества, поможем нашей армии!
Отменим незаконные решения по развалу отечества, поможем нашей армии!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх