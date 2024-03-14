34 года назад был учреждён пост президента СССР. 14 марта 1990 года председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачёв подписал закон «Об учреждении поста президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР» Был не только учреждён пост президента ССР, в Конституцию страны внесено историческое изменение: упразднялась 6-я статья о руководящей и направляющей роли КПСС и вводилась многопартийность.