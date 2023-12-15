Несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, будут и дальше находить пути сотрудничества с Россией, поскольку они работают на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.
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