Несмотря на давление со стороны Запада, такие страны как Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие, будут и дальше находить пути сотрудничества с Россией, поскольку они работают на свои национальные интересы, а не на интересы США и Евросоюза.