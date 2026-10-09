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Аргументы и Факты

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Силы ПВО за ночь сбили над 20 регионами России более 500 дронов ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили над 20 регионами России более 500 дронов ВСУ

Силы ПВО минувшей ночью сбили над 20 регионами России и двумя морями более 500 украинских беспилотников.

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