Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении восьми БПЛА ВСУ за час

На территории Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение часа.
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