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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении восьми БПЛА ВСУ за час

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении восьми БПЛА ВСУ за час

На территории Брянской области системы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение часа.

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