В Севастополе стартовало авторалли «Нахимов» в честь участников СВО Маршрут заезда проложили через степной и горный Крым и Севастополь, всего участники должны преодолеть 1000 км Автомобилисты соревнуется не на время и скорость, а на мастерство.
В Севастополе стартовало авторалли «Нахимов» в честь участников СВО Маршрут заезда проложили через степной и горный Крым и Севастополь, всего участники должны преодолеть 1000 км Автомобилисты соревнуется не на время и скорость, а на мастерство.
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