Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Послушать рагулей - а пишут, в основном, они - цари были все мерзавцы, большевики ничуть не лучше, всё делали неправи...Захар Прилепин. А...
  • Людмила Полищук
    Да, такой уж менталитет у некоторых хамелеонов. А нам, русским, тоже надо бы доброту наших сердец сбалансировать знан...В ожидании душных...
  • Александр24
    Абсолютно один в один так было и с "беженцами" у нас в Калуге. Очень возмущались, что их поселили в пионерлагерь. Пья...Ждуны Донбасса

Жуткие цифры: Трамп «убил» свыше 33 млн советских граждан и почти миллион россиян

Жуткие цифры: Трамп «убил» свыше 33 млн советских граждан и почти миллион россиян

БлокнотРУ На днях президент США Дональд Трамп ошарашил российскую и мировую общественность сразу двумя заявлениями, касающимися численности погибших советских и российских граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Цифра в 60 милл. погибших людей... она действительна!!!... НО, это ЭТО погибшее число  Русских (коренного населения России .. за весь 20-тый век!!!... Первая мировая и гражданская война... более 12 милл. человек,... ВОВ и с Японией... ешё 28 милл, человек,... и ПРЕСЛОВУТЫЕ 90-тые... где численность КОРЕННОГО населения РОССИИ, снизилось.. на 22-милл человек... а было частично компенсировано,... за счёт... бывших &quot;братьев&quot;... И всё это в купе и будет... Россия потеряла в 20-ом веке... более 60-милл. человек и в основном это МОЛОДЫЕ люди и ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ,... И виноват в ЭТОМ не ТРАМП... А ЗАРАЗА... по названию СИОНИЗМ и ИХ представители и подстилки.... НЕ являющие коренными жителями РОССИИ.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх