Жуткие цифры: Трамп «убил» свыше 33 млн советских граждан и почти миллион россиян

Алексей Тан

Цифра в 60 милл. погибших людей... она действительна!!!... НО, это ЭТО погибшее число Русских (коренного населения России .. за весь 20-тый век!!!... Первая мировая и гражданская война... более 12 милл. человек,... ВОВ и с Японией... ешё 28 милл, человек,... и ПРЕСЛОВУТЫЕ 90-тые... где численность КОРЕННОГО населения РОССИИ, снизилось.. на 22-милл человек... а было частично компенсировано,... за счёт... бывших "братьев"... И всё это в купе и будет... Россия потеряла в 20-ом веке... более 60-милл. человек и в основном это МОЛОДЫЕ люди и ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ,... И виноват в ЭТОМ не ТРАМП... А ЗАРАЗА... по названию СИОНИЗМ и ИХ представители и подстилки.... НЕ являющие коренными жителями РОССИИ.