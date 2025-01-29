«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году. РУСАДА провело тестирование 10 игроков

Российское антидопинговое агентство в 2024 году проверило 10 игроков московского клуба. Тесты сдавали Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.
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