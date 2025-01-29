НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

164 подписчика

«Локомотив» – самый проверяемый на допинг клуб РПЛ в 2024 году. РУСАДА провело тестирование 10 игроков

Российское антидопинговое агентство в 2024 году проверило 10 игроков московского клуба.  Тесты сдавали Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший по окончании сезона-2023/24 в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх