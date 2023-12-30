Как не отпугнуть удачу 31 декабря 2023 года: что ни в коем случае нельзя делать в этот день Ксения КирпикПеред самым Новым годом, который наступает 31 декабря, наступает важное время, когда многие люди, начиная с самого утра, стремятся настроиться на позитивную волну, чтобы завершить подготовку к празднованию и успеть справиться со всеми важными делами.