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Как не отпугнуть удачу 31 декабря 2023 года: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Как не отпугнуть удачу 31 декабря 2023 года: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Как не отпугнуть удачу 31 декабря 2023 года: что ни в коем случае нельзя делать в этот день Ксения КирпикПеред самым Новым годом, который наступает 31 декабря, наступает важное время, когда многие люди, начиная с самого утра, стремятся настроиться на позитивную волну, чтобы завершить подготовку к празднованию и успеть справиться со всеми важными делами.

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