Футболисты команды «Строгино» в составе сборной России с разгромным счетом обыграли соперников

Вчера, 5 октября, сборная России 2009 года рождения, провела матч со сверстниками из Киргизии. Россияне одержали сокрушительную победу со счетом 10:1, а воспитанники «Строгино» удачно проявили себя в игре.
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