Прорыв в диагностике онкологии совершили иранские ученые

Новый диагностический нанопрепарат тилманцепт, созданный иранскими учеными, вывел Иран в число лидирующих стран в области диагностики и лечения онкологических заболеваний, что существенно упростит жизнь 90% пациентов с таким диагнозом.
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