С наступлением осени подростки часто теряют энергию и интерес к учебе, что родители ошибочно принимают за лень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен наз...
- Транспортный само...
- Режиссер Кириллов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым