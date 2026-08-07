Новый закон об антироссийских санкциях одобрен подавляющим большинством Сената США

В поддержку законопроекта выступили 86 сенаторов, против – 11. Его обычно связывают с именем умершего в июле сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).
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