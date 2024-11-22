Солнечная активность на паузе? Прогноз магнитных бурь на выходные, 23 и 24 ноября 2024 года Ольга ВайленкоАстрономы отмечают необычное затишье на поверхности Солнца, которое, несмотря на внешнее спокойствие, вызывает вопросы у специалистов.