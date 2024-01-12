В Челябинскую область пришла тридермия

В закрытом городе Снежинске всё больше заболевших.Медики из Снежинска Челябинской области всерьёз обеспокоены: на территории городского округа формируется напряжённая эпидемическая обстановка по заболеваемости ковидом, гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией.