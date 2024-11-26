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В Госдуму внесут проект о запрете получения ВНЖ трудовым мигрантам

В Госдуму внесут проект о запрете получения ВНЖ трудовым мигрантам

Законопроекты, предусматривающий запреты для трудовых мигрантов, внесут на рассмотрение в Госдуму.Пакет законопроектов, запрещающий трудовым мигрантам в России иметь ВНЖ (вид на жительство) и выдачу гражданства, поступит на площадку Государственной думы 26 ноября, сообщает РИА Новости.

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