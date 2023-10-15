Владимир Путин назвал чушью рекомендации комиссии Конгресса США о подготовке к одновременной войне с Россией и Китаем

Доклад специальной комиссии Конгресса США с рекомендациями Белому дому готовится к одновременной войне с Россией и Китаем является чушью, заявил Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос российского журналиста Павла Зарубина.
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