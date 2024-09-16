Поэт, композитор, сценарист и актер Камерного театр отмечает юбилей

Сегодня, 16 сентября, актер Камерного театра Игорь Миногин отмечает 70-летие. Накануне артист вновь вышел на сцену Камерного театра в премьерном спектакле «Слон», где юбиляр исполнил роль священника, отца Лукьяна.
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