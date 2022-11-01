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Андрей Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и стал автором победного буллита в матче с «Вашингтоном»

Андрей Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне и стал автором победного буллита в матче с «Вашингтоном»

Андрей Свечников забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном».  Российский форвард «Каролины» также стал автором победного буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2 Б).

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