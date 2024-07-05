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Царьград

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Машина скорой помощи попала в аварию в центре Москвы

Машина скорой помощи попала в аварию в центре Москвы

Из-за ДТП частично перекрыли Шмитовский проезд.На территории Пресненского района в Центральном административном округе Москвы произошло ДТП с участием машины скорой помощи.

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