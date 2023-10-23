В Сочи в ноябре ожидают высокую загрузку в отелях

Бархатный сезон в Сочи набирает обороты - уже забронировано 70% в отелях на ноябрьские праздники.Осенью санатории и гостиницы в Сочи предлагают достаточно низкие цены, но при этом сохраняют высокое качество обслуживания гостей.
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