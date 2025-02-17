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Пенсионерка сожгла сестру в квартире в Пушкине

Пенсионерка сожгла сестру в квартире в Пушкине

В Пушкинском районе жительница Петербурга подозревается в убийстве своей сестры. По предварительным данным, пенсионерка подожгла квартиру с родственницей внутри, но и сама по случайности получила повреждения.

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