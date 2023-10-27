Почему Сталин запретил строить большие пассажирские самолёты

В американском военном плане «Дропшот» (1949), в части, где анализировалось развитие военного потенциала СССР, отмечалось: «К 1957 году средства транспортной авиации гражданского воздушного флота и сил дальнего действия пополнятся ИЛ-12, ИЛ-18, ТУ-70 и другими средствами увеличенной мощности».
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