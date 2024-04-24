Столетие писателя Виктора Астафьева отметят в библиотеке на Шатурской

2 мая в 11:00 в детском отделении Центральной библиотеки 106 пройдет мероприятие, посвященное жизни и творчеству знаменитого сибирского писателя Виктора Петровича Астафьева, которому в этом году исполнилось бы 100 лет.
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