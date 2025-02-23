Переосмысление эксперимента с котом Шрёдингера: Наблюдатели за котятами Шрёдингера видят разные реальности?

Квантовая механика — дама капризная. Она с блеском описывает поведение микромира, но при попытке приложить её законы к привычной нам реальности, возникают парадоксы, от которых у физиков седеют волосы (если они, конечно, ещё остались).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии