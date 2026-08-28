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Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве

Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве

Владимир Зеленский 27 августа прибыл в Кишинёв, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 35-летия независимости Молдавии .

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