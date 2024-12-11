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Российская гимнастка показала фигуру в боди

Российская гимнастка показала фигуру в боди

Российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) выложила новую фотографию.

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