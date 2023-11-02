Прокуратура ЯНАО: сотрудникам пуровской компании задерживали зарплату

В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства выяснилось, что десяти сотрудникам пуровского ООО «Электромонтаж» задерживают зарплату, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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