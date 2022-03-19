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Лука Дончич: «Стал напевать любимую песню в голове, чтобы не срываться на судей»

Разыгрывающий «Мэверикс» Лука Дончич рассказал, что придумал оригинальный способ по сдерживанию самого себя в ситуациях, когда ему хочется поспорить с судьями.

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