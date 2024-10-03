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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Hyundai Palisade следующего поколения приоткрыл занавесу тайны 

Флагманский вседорожник в гамме Hyundai представлен в ней c 2018 года. В 2022-м году машина обновилась, а теперь ее ждет плановая смена генерации, которая должна привнести изменения не только в дизайн, но и в техническую часть модели.

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