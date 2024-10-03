Hyundai Palisade следующего поколения приоткрыл занавесу тайны 

Флагманский вседорожник в гамме Hyundai представлен в ней c 2018 года. В 2022-м году машина обновилась, а теперь ее ждет плановая смена генерации, которая должна привнести изменения не только в дизайн, но и в техническую часть модели.
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