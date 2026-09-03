Смешные мемы и картинки про виноград

Упоительный юмор про источник К, В, А, С — коньяка, вермута, алкоголя и спиртного! Крепитесь: День винограда сегодня! Сей важнейший праздник отмечается ежегодно 3 сентября в России.
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