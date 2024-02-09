Песков: от зарубежных СМИ поступили десятки обращений об интервью с Путиным

За последние несколько дней в Кремль поступили десятки обращений от иностранных средств массовой информации с просьбами об интервью с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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