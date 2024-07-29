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Царьград

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"Взгляд" нашёл у Камалы Харрис 5 слабых мест

"Взгляд" нашёл у Камалы Харрис 5 слабых мест

У фаворитки демократов есть слабые места, чем может воспользоваться Дональд ТрампКамала Харрис рассчитывает, что именно она станет конкурентом Дональда Трампа на президентских выборах.

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