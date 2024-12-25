Российские дилеры начали получать универсалы Lada Largus Cross за 1,8 млн рублей

Универсалы Largus Cross начали появляться у дилеров Lada, сообщает "Российская газета". "Lada Largus Cross, который отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера в комплектации Comfort оценили в 1,8 млн рублей за версию с пятиместном салоном и в 1,85 млн рублей - за семиместный вариант", - говорится в сообщении.