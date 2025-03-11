Самолёт рейса "Стамбул – Москва" подал сигнал бедствия

Экипажу удалось совершить благополучную, но незапланированную посадку в Литве.Лайнер турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Стамбула в Москву, подал сигнал бедствия на границе между Белоруссией и Литвой, как сообщили в экстренных службах "Интерфаксу".