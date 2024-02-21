В Ставрополе снесут ларек в цветах украинского флага

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля, ФедералПресс. Брошенный торговый павильон в ярких жовто-блакитных цветах решили снести на Тухачевском рынке в столице Ставропольского края: власти говорят, что он «загораживает обзор».
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