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Закон и Порядок

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Министр строительства Файзуллин: "Дамба — удовольствие дорогое"

Министр строительства Файзуллин: "Дамба — удовольствие дорогое"

В трёх районах Омской области был введен режим ЧС из-за аномального весеннего паводка. Особенно сложная ситуация в Усть-Ишиме — там под водой оказалось уже более 500 домов, затоплено несколько деревень, эвакуировано 2000 человек.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
эту мразь на нары и быстрее
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16 час.

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