Депутат Рады обвинил Зеленского в роли марионетки западных сил

МОСКВА, 15 января, ФедералПресс. Александр Дубинский, депутат украинской Рады, находящийся под арестом по обвинению в госизмене, высказался по поводу образа, который Запад создает для Владимира Зеленского.
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