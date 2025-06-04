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Фарм «Флориды» вышел в финал плей-офф АХЛ, выбив фарм «Монреаля» в финале Востока (4-0). Пулюярви забил победный гол в 4-й игре

В финале Восточной конференции «Шарлотт» обыграл «Лаваль» (4-0 в серии, 3:2 в четвертом матче).  Автором победной шайбы в четвертой игре стал финский форвард Йессе Пулюярви, отличившийся на 58-й минуте.

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