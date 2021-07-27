Преподаватели МПГУ: «С интеграцией Донбасса в Россию медлить нельзя»

Почему в России на местах побаиваются сотрудничать с образовательными учреждениями Донбасса? Для чего ЛДНР нужны педагогические десанты из России? Отчего не стоит обманываться Минскими соглашениями? Об этом и о многом другом в кулуарах прошедшего в Донецке форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов» корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказали преподаватели Московского государственного педагогического университета (МГПУ): директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности Сергей Засорин и директор Информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский.