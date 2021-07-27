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Преподаватели МПГУ: «С интеграцией Донбасса в Россию медлить нельзя»

Преподаватели МПГУ: «С интеграцией Донбасса в Россию медлить нельзя»

Почему в России на местах побаиваются сотрудничать с образовательными учреждениями Донбасса? Для чего ЛДНР нужны педагогические десанты из России? Отчего не стоит обманываться Минскими соглашениями? Об этом и о многом другом в кулуарах прошедшего в Донецке форума «Россия-Донбасс: Единство приоритетов» корреспонденту «ПолитНавигатора» рассказали преподаватели Московского государственного педагогического университета (МГПУ): директор Центра изучения исторической памяти и гражданской идентичности Сергей Засорин и директор Информационно-аналитического центра «Прогноз» Юрий Московский.

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Александр Клюянов
Русская весна перешла сразу в осень.
Борис Баженов
Так в чём же дело? Что мешает "танцору" (Единой России) решить вопрос с Донбассом раз и навсегда. Как с Крымом? Или здесь нет интересов у олигархата ЕР? Ну, так и скажите, что "тянуть кота за хвост", там же люди гибнут, многие из которых - уже граждане России!
Алексей Белоусов
Молодцы ученые! А когда же станут решаться другие вопросы? - защиты людей на территориях ЛНР и ДНР- прилетел снаряд, в ответ 10, а то и 20 (до уничтожения), объединения - они это выстрадали.
testorr
очередная беззубая выходка "ЕР" - итог озвучьте поездки, кроме признания научных работ и насаждения прозападного ЕГЭ????
Семен Семеныч
Для тебя дебил подробно. Для того чтобы не был затянут процесс встраивания в российскую систему образования в этих республиках после присоединения к России и нужны эти форумы и десанты. Проще говоря всю инфраструктуру приводить в соответствие с российскими требованиями. Сюда входят медицина, образование, силовые структуры и т.д.
Семен Семеныч
Пока республики не вернут контроль над своими областями полностью. Ни о каком признании не может идти речи. Признавать только в границах областей по состоянию на 01.01.2012.
Сергей Михайлюк
На Донбассе необходимо не только организовать выборы в Гос. Думу РФ, но и избрать из их числа депутатов ГД. Ведь на Донбассе уже более миллиона жителей с российскими паспортами.

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