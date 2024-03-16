Избирательные урны портят и жгут. Саботаж, провокация или как это назвать?

В первый избирательный день по стране случилось сразу несколько примерно похожих историй. Юные барышни приходили на избирательный участок и устраивали там какое-то действо, которое впоследствии может быть квалифицировано по статье УК до 5 лет.
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