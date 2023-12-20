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Татьяна Тарасова ответила Ирине Винер, выступившей против участия российских спортсменов под нейтральным флагом

Татьяна Тарасова ответила Ирине Винер, выступившей против участия российских спортсменов под нейтральным флагом

Татьяна Тарасова, известная тренер и бывшая фигуристка, ответила на заявление Ирины Винер, которая утверждает, что российские гимнастки никогда не будут выступать без гимна и флага.

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Комментарии
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Серж Южанин
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6 час.
Серж Южанин
Да уж... Танюшка - старушка явно в лужу пукнула!..
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6 час.
СС
Сергей Симонов
Да Тарасова уже очень постарела. Ахинею несёт.
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5 час.

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