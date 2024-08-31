Алаудинов: командир взвода спас 18 бойцов в Судже и погиб в бою с ВСУ

Командир взвода в Суджанском районе взял огонь на себя и спас группу солдат-срочников. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о его подвиге в своем Telegram-канале.
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