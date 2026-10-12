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Регион 29

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«Я не герой, я просто военнослужащий»

«Я не герой, я просто военнослужащий»

Геннадий Валерьевич Молчанов вернулся из зоны специальной военной операции после ранения. Для молодых сослуживцев он стал «дядей Геной», а близкие знают его как заботливого мужа, отца и старшего брата.

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