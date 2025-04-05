«Настоящее зло»: Маск призвал остановить конфликт на Украине и назвал его сторонников лжецами

ВАШИНГТОН, 6 апреля, ФедералПресс. Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности Илон Маск заявил о необходимости прекратить конфликт на Украине, добавив, что выступающие за продолжение военных действий – лицемеры и лжецы.