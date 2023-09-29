Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Предположительный виновник в аварии на Б. Никитской признал свою вину

Предположительный виновник в аварии на Б. Никитской признал свою вину

Водитель, который предположительно причастен к ДТП в центре Москвы, заявил, что признает свою вину. В разговоре с сотрудником полиции он заявил о признании вины и попросил о возможности поговорить с друзьями.

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