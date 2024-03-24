ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Соколова
    А кто хозяин этого Крокуса!? Почему он молчит!?Должны не будут: ...
  • Игорь Петров
    «Крокус Интернешн...
  • Сергей Oблезов
    А как без них жили раньше? Выдумали лазейку по выманиванию денег с населения, а народ ведется Абсолютно здоровым людя...Почти 70% россиян...

Почти 70% россиян ни разу не обращались к психологу

Почти 70% россиян ни разу не обращались к психологу

24 марта в мире отмечается День борьбы с депрессией. Депрессия в медицинском смысле слова является болезнью, и лечить ее может только психиатр или психотерапевт, однако огромную роль в профилактике этого состояния и, как следствие, в сбережении здоровья играет психолог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Oблезов
А как без них жили раньше? Выдумали лазейку по выманиванию денег с населения, а народ ведется Абсолютно здоровым людям внушают, что они больны и люди несут деньги.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх