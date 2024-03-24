Почти 70% россиян ни разу не обращались к психологу

24 марта в мире отмечается День борьбы с депрессией. Депрессия в медицинском смысле слова является болезнью, и лечить ее может только психиатр или психотерапевт, однако огромную роль в профилактике этого состояния и, как следствие, в сбережении здоровья играет психолог.